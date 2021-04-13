В Калужской области температура воздуха повысится до +23 градусов

Во вторник, 13 апреля, в Калужской области прогнозируется самый жаркий день с начала 2021 года.

Утром синоптики обещают около +10.

Днем температура воздуха повысится до +23. Осадков не ожидается. Порывы ветра будут достигать 5 м/с. Влажность – около 50%.

Вечером – около +20. В ночь на среду – до +13.

Православные 13 апреля вспоминают преподобного Ипатия Чудотворца. В этот день было принято убирать дома и приводить в порядок сад и огород.

По народным приметам, низкие облака в этот день - к похолоданию, а резко стихший ветер - к утренним заморозкам. Также стоит обратить внимание на ручьи - если вода течет с пеной, то скоро пойдет дождь.