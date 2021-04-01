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В Калужской области апрель начнется с потепления
В четверг, 1 апреля, в Калужской области ожидается потепление до +12 градусов. Такая температура воздуха прогнозируется днем.
Утром и вечером синоптики обещают около +8.
При этом будет пасмурно, во второй половине дня возможен небольшой дождь.
Порывы ветра – до 4 м/с. Влажность – 80%.
А вот 2 апреля в Калуге дневная температура опустится до +3, ночью – небольшой мороз.
На выходных температура опять начнет повышаться.
1 апреля православная церковь почитает память святых Хрисанфа и Дарии. В народе этот день называли Дарья - грязные проруби, так как активное таяние снега и льда в этот период делало воду в прорубях грязной. Считается, какая погода стоит 1 апреля, такой она будет и 1 октября. Сильный и холодный ветер - к перемене погоды. А ночное небо без звезд - к долгому теплу.
Согласно народным приметам, дождь 1 апреля - к теплой погоде и обильным осадкам.
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