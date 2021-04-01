В Калужской области апрель начнется с потепления

В четверг, 1 апреля, в Калужской области ожидается потепление до +12 градусов. Такая температура воздуха прогнозируется днем.

Утром и вечером синоптики обещают около +8.

При этом будет пасмурно, во второй половине дня возможен небольшой дождь.

Порывы ветра – до 4 м/с. Влажность – 80%.

А вот 2 апреля в Калуге дневная температура опустится до +3, ночью – небольшой мороз.

На выходных температура опять начнет повышаться.

1 апреля православная церковь почитает память святых Хрисанфа и Дарии. В народе этот день называли Дарья - грязные проруби, так как активное таяние снега и льда в этот период делало воду в прорубях грязной. Считается, какая погода стоит 1 апреля, такой она будет и 1 октября. Сильный и холодный ветер - к перемене погоды. А ночное небо без звезд - к долгому теплу.

Согласно народным приметам, дождь 1 апреля - к теплой погоде и обильным осадкам.