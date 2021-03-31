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В Калужской области последний день марта будет дождливым
В среду, 31 марта, в Калужской области в течение всего дня ожидаются дожди.
Утром температура воздуха составит около +3 градусов. Днем и вечером – до +6.
Скорость порывов ветра будет достигать 7 м/с. Влажность воздуха – 90%.
31 марта православная церковь почитает память святителя Кирилла Иерусалимского. Считалось, что к этому времени начинают появляться первые комары, заметить их в этот день - к солнечной и ясной погоде.
Также считалось, что дождь или снег с сильным ветром 31 марта говорят о скором потеплении.
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