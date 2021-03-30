На Калужскую область надвигаются дожди

Утром во вторник, 30 марта, в Калужской области прогнозируется около +2 градусов.

Днем потеплеет до +7, будет ясно. Порывы ветра – до 5 м/с.

К вечеру в Калуге синоптики обещают дожди. При этом будет около +5 градусов.

В среду, 31 марта, также ожидается пасмурная погода с дождями.

Православные 30 марта вспоминают святого Алексия. В народе эту дату прозвали Алексей Теплый, так как к этому времени уже устанавливалась настоящая весенняя погода.

Согласно народным приметам, если 30 марта тепло и солнечно, то и апрель с маем будут радовать хорошей погодой. А если на улице холодно, то и весна будет затяжной. Если появились первые цветы мать-и-мачехи, то весна будет солнечной и теплой. Много ручьев и снег быстро тает - морозы больше не вернутся, а лето будет жарким. А вот увидеть высоко в небе летящих гусей - к скорому снегу.