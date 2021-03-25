В Калужской области приметы предрекают ненастное лето

В четверг, 25 марта, в Калужской области ожидается ясная, солнечная погода.

Утром температура воздуха составит около -7 градусов.

Днем потеплеет до +6.

Порывы ветра – до 2 м/с. Влажность воздуха – около 80%.

Небо вновь затянет тучами в конце недели. При этом осадков в ближайшие дни в Калуге не ожидается.

Православные христиане 25 марта вспоминают святого Феофана. Ранее считалось, что к этому дню наступает настоящая весна и полностью тает снег.

По народным приметам, если 25 марта на улице стоит теплая и солнечная погода, то лето будет ненастным. На деревьях иней - в июне будет холодно и дождливо. Снег на муравейнике начал таять с севера - лето будет теплое и ясное, с юга - холодное.