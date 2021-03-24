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В Калужской области прогнозируют солнечную и морозную погоду
В ближайшие два дня в Калужской области ожидается ясная, но холодная погода.
Утром в среду, 24 марта, в Калуге прогнозируется до шести градусов мороза. Влажность воздуха – 80%, порывы ветра – до 2 м/с.
Днем потеплеет до +4. А в ночь на четверг вновь похолодает до -9.
Ночные морозы в Калужской области прекратятся в последние дни марта.
Православные христиане 24 марта почитают святых Антипа, Евфимия и Софрония. В народе в это время ждали прилета зябликов и чибисов. Считалось, что если 24 марта наступило потепление, то лето будет жарким и солнечным. Иней в этот день предвещает в скором будущем хорошую погоду, а низко летящие журавли - холодную и ненастную.
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