В Калужской области прогнозируют солнечную и морозную погоду

В ближайшие два дня в Калужской области ожидается ясная, но холодная погода.

Утром в среду, 24 марта, в Калуге прогнозируется до шести градусов мороза. Влажность воздуха – 80%, порывы ветра – до 2 м/с.

Днем потеплеет до +4. А в ночь на четверг вновь похолодает до -9.

Ночные морозы в Калужской области прекратятся в последние дни марта.

Православные христиане 24 марта почитают святых Антипа, Евфимия и Софрония. В народе в это время ждали прилета зябликов и чибисов. Считалось, что если 24 марта наступило потепление, то лето будет жарким и солнечным. Иней в этот день предвещает в скором будущем хорошую погоду, а низко летящие журавли - холодную и ненастную.