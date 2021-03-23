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В Калужской области усилятся ночные морозы
Утром во вторник, 23 марта, в Калужской области ожидается небольшой снег. Температура воздуха составит -3 градуса.
Днем потеплеет до +1. Но при этом возможны порывы ветра со скоростью до 5 м/с.
К вечеру температура воздуха вновь опустится до нуля. Ночью – до -6 градусов.
Такая же погода ожидается и в среду, днем – до +3, ночью – до -8.
Православная церковь 23 марта вспоминает святую Василису. Ее также называют повелительницей весенних вод. Наши предки обращались к Василисе за помощью от большой весенней воды.
Считается, что если 23 марта дует порывистый северный ветер, то холодная погода продержится еще долго. Если на улице туман - снег растает быстро.
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