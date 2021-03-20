В Калужской области прогнозируют ясную морозную погоду

Утром в субботу, 20 марта, в Калужской области ожидается около четырех градусов мороза. Будет облачно с прояснениями, порывы ветра – до 3 м/с.

Днем потеплеет до нуля, выглянет солнце.

В течение дня осадков не ожидается, влажность воздуха составит около 75%.

В православной церкви 20 марта почитают память великомученика Василия. В народе этот день называли Василий Капельник, так как с этого дня обычно начинались весенние капели.

В народе считалось, что южный ветер и капель 20 марта - к теплому лету, а синий горизонт - к скорому потеплению. Если прилетели журавли, то холодная погода продержится несколько недель, а если прилетели жаворонки, то скоро наступит тепло.