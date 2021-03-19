В Калужской области приметы предрекают еще 40 холодных дней

Утром в пятницу, 19 марта, в Калуге ожидается около -3 градусов. Пасмурно, но без осадков.

Порывы ветра – до 2,5 м/с. Влажность – около 75%.

Днем потеплеет до +1, а вечером температура вновь опустится до -3.

На выходных синоптики прогнозируют в Калужской области такую же погоду – пасмурно, ночью небольшой мороз, днем чуть выше нуля и без существенных осадков.

19 марта православные христиане почитают память святых Константина и Елены. В народе этот день связывали с прилетом аистов. Считалось, что аист в небе предвещает скорое теплое лето.

Согласно приметам, если утром 19 марта случились заморозки, то холода сохранятся еще на 40 дней. Весь день морозный - лето будет засушливым. А вот если по небу облака плывут высоко и быстро, то стоит ждать хорошей и теплой погоды.