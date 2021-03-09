$ 73.32 0.21
80.12 0.42
Главная Новости Погода
COVID-19 Снегопад Районы, кварталы Клиника года Леди в погонах

Зима уйдет, как по заказу: Иванов день в Калуге будет морозным, но в конце недели потеплеет

Сергей ПЕТРОВ , фото из архива
Опубликовано: 09.03.2021 06:00 1 4729
Зима уйдет, как по заказу: Иванов день в Калуге будет морозным, но в конце недели потеплеет

Во вторник, 9 марта, в Калуге будет морозно. Зима никак не хочет уступать свои права и в первый рабочий день этой недели в Калуге ожидается минус 8-10 градусов мороза, а ночью нас ждет похолодание до минус 12-ти, но вот к концу недели столбики термометров все-таки уйдут в плюс.

Кстати, год назад в этот день в Калуге было +10 градусов, а ночью +2. 

Прошлогодние +10 нам на этой неделе не светят, а вот на Масленницу, в воскресенье 14 марта, в Калуге ожидается +2. Зима, что называется, уйдет как по заказу, в день ее проводов.

Но путь к этому все же будет морозным. В течение недели по ночам столбики термометров будут опускаться аж до -22 градусов, а днем температура воздуха будет в пределах 6-8 градусов ниже нуля.

Кстати, 9 марта - Иванов день. Согласно народным приметам лучше сегодня не стирать, так как это по поверьям отпугивает перелетных птиц и затягивает наступление весны. А еще в Иванов день надо ложиться спать заполночь. Наши предки верили, что если заснуть рано в этот день, то в дом может проникнуть нечисть, украсть детей и отравить еду.

Сергей ПЕТРОВ , фото из архива
Опубликовано: 09.03.2021 06:00 1 4729
Тэги: погода
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей: 1 шт.
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
ВТБ Лизинг передал бульдозер John Deere для лесозаготовок в Калуге
ВТБ в Калужской области на три четверти увеличил объемы выдачи кредитов наличными
ВТБ в Калужской области с начала года увеличил продажи автокредитов в полтора раза
Умные часы вместо смартфонов получили женщины на 8 марта
«Ростелеком» привезет в Калугу главный трофей Чемпионата КХЛ
МегаФон построил в Брянске дата-центр мощностью более 400 кВт
«Лицей» дарит месяц подписки на все образовательные и развивающие курсы
В России Spotify оказался популярнее AppleMusic
ОПРОС
А вы уже привились от коронавируса? 
Все опросы
Новости
Новости Обнинска
Новости партнеров
Как выбрать соцсеть для продвижения торгового бренда?
Создание сайта для оптовой компании
Покупки с помощью промокодов

© 2007-2021 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

В России запрещена деятельность организаций: «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымско-татарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля»; «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru