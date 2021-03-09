Зима уйдет, как по заказу: Иванов день в Калуге будет морозным, но в конце недели потеплеет

Во вторник, 9 марта, в Калуге будет морозно. Зима никак не хочет уступать свои права и в первый рабочий день этой недели в Калуге ожидается минус 8-10 градусов мороза, а ночью нас ждет похолодание до минус 12-ти, но вот к концу недели столбики термометров все-таки уйдут в плюс.

Кстати, год назад в этот день в Калуге было +10 градусов, а ночью +2.

Прошлогодние +10 нам на этой неделе не светят, а вот на Масленницу, в воскресенье 14 марта, в Калуге ожидается +2. Зима, что называется, уйдет как по заказу, в день ее проводов.

Но путь к этому все же будет морозным. В течение недели по ночам столбики термометров будут опускаться аж до -22 градусов, а днем температура воздуха будет в пределах 6-8 градусов ниже нуля.

Кстати, 9 марта - Иванов день. Согласно народным приметам лучше сегодня не стирать, так как это по поверьям отпугивает перелетных птиц и затягивает наступление весны. А еще в Иванов день надо ложиться спать заполночь. Наши предки верили, что если заснуть рано в этот день, то в дом может проникнуть нечисть, украсть детей и отравить еду.