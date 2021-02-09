МЧС предупреждает о сильном снегопаде в Калужской области 9 февраля

Днем и вечером во вторник, 9 февраля, на территории Калужской области ожидается сильный снегопад. Местами порывы ветра будут достигать 12-17 м/с. На дорогах – гололедица, предупреждают в региональном ГУ МЧС.

Жителей области просят не покидать свои дома без лишней необходимости.

- При подъеме или спуске по лестницам держитесь за поручни и перила, - говорится в предупреждении МЧС. - Будьте аккуратными на улице и при переходе проезжей части дорог. Переходите улицу только в обозначенных местах.

Водителям напоминают, что из-за гололедицы резко увеличивается длина тормозного пути. Автомобилистов просят снизить скорость.