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МЧС предупреждает о сильном снегопаде в Калужской области 9 февраля
Днем и вечером во вторник, 9 февраля, на территории Калужской области ожидается сильный снегопад. Местами порывы ветра будут достигать 12-17 м/с. На дорогах – гололедица, предупреждают в региональном ГУ МЧС.
Жителей области просят не покидать свои дома без лишней необходимости.
- При подъеме или спуске по лестницам держитесь за поручни и перила, - говорится в предупреждении МЧС. - Будьте аккуратными на улице и при переходе проезжей части дорог. Переходите улицу только в обозначенных местах.
Водителям напоминают, что из-за гололедицы резко увеличивается длина тормозного пути. Автомобилистов просят снизить скорость.
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