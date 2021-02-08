В Калуге неделя начнется с 20-градусных морозов

Утром в понедельник, 8 февраля, в Калуге прогнозируется около 18 градусов мороза. Будет ясно, влажность воздуха – около 80%, слабые порывы ветра.

Осадков в течение дня не ожидается.

Днем столбики термометров поднимутся до отметки в -15.

А вот вечером прогнозируется похолодание – до -21 градуса.

Во вторник и среду в Калужской области должен быть теплее на 5-6 градусов, пойдет снег. К концу недели температура воздуха должна повыситься до -10 градусов.