МЧС предупреждает о сильном ветре и гололедице в Калужской области 26 января

Во вторник, 26 января, на территории Калужской области ожидается усиление ветра. Порывы будут достигать 13-18 м/с, предупреждает региональное управление МЧС.

На дорогах местами возможна гололедица.

Калужан просят по возможности не выходить на улицу и не ездить по дорогам.

- При подъеме или спуске по лестницам держитесь за поручни и перила, - говорится в предупреждении спасателей. - Будьте аккуратными на улице и при переходе проезжей части дорог. Переходите улицу только в обозначенных местах.

Водителям в МЧС напоминают о том, что из-за гололедицы резко увеличивается тормозной путь.