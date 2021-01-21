В небе над Калугой появились световые столбы

Вечером в среду, 20 января, в Калуге можно было наблюдать световые столбы – редкое природное явление. Фото и видео в сеть выложил участник группы «Калуга и калужане» в Facebook Андрей Тарантино.

По словам автора, снимки сделаны в районе Терепца.

Данный оптический эффект возникает, когда свет от небесных тел или от наземных источников отражается на ледяных кристаллах, взвешенных в воздухе. Морозная погода и снег к этому располагают.

- Я видела, - написала также Ирина Иванова. - Из окна квартиры на сквере Мира.

- Очень красиво. И очень редкое явление, - отметила Надежда Вялова. - В Обнинске наблюдала такие «светящиеся столбы» в 15 году.