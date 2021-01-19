В Калужской области на Крещение прогнозируют 20-градусные морозы

Во вторник, 19 января, православные верующие отмечают праздник Крещение. Традиционно считается, что в этот период года на улице сильные морозы. И в 2021 году в Калужской области погода соответствует народным приметам.

В течение всего дня синоптики обещают около 20 градусов мороза. Возможен небольшой снег.

Будет пасмурно, но местами солнце все-таки выглянет. Влажность воздуха - около 83%. Порывы ветра - до 2 м/с.

В ближайшие дни морозы в Калуге сохранятся. Потепление начнется только вечером в четверг. А на выходных - плюсовая температура.