Сильный снегопад надвигается на Калужскую область

Поздно вечером в субботу, 16 января, на территории Калужской области ожидается сильный снег и гололедица. Об этом предупреждает региональное ГУ МЧС.

Жителей региона просят не выходить на улицу без лишней необходимости.

- При нахождении на улице будьте внимательны и осторожны, - просят калужан спасатели. - При подъеме или спуске по лестницам держитесь за поручни и перила. Будьте аккуратными на улице и при переходе проезжей части дорог. Переходите улицу только в обозначенных местах.

Водителям напоминают об увеличении тормозного пути из-за гололедицы. Автомобилистов просят снизить скорость и отказаться от неважных поездок.