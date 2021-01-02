В Калужской области прогнозируют похолодание

В субботу, 2 января, в Калужской области ожидается пасмурная погода. Температура воздуха составит около нуля градусов. Местами возможны осадки. МЧС предупреждает о ледяном дожде и гололедице.

Такая же погода ожидается и в воскресенье, 3 января.

А вот дальше на новогодних каникулах подморозит.

После 4 января в Калуге и области температура воздуха будет опускаться до -8..-10 градусов.