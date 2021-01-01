МЧС предупреждает о ледяном дожде в Калужской области 2 января

В субботу, 2 января, в Калужской области ожидаются ледяной дождь, налипание мокрого снега, гололед и гололедица, предупреждает региональное ГУ МЧС.

Температура воздуха составит около нуля градусов.

- Просьба не покидать без крайней необходимости свои дома, - говорится в сообщении спасателей. - При нахождении на улице будьте внимательны и осторожны. При подъеме или спуске по лестницам держитесь за поручни и перила. Будьте аккуратными на улице и при переходе проезжей части дорог. Переходите улицу только в обозначенных местах.

Водителей предупреждают об увеличении длины тормозного пути из-за гололедицы.