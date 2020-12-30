Калужские спасатели предупредили о ледяном дожде, которого нет

Утром среды, 30 декабря, ГУ МЧС России по Калужской области со ссылкой на синоптиков предупредило о том, что в первой половине дня в регионе ожидается ледяной дождь и гололед.

- Уважаемые граждане! Просьба, не покидать без крайней необходимости свои дома! – просят спасатели.

Однако по данным карты сервиса «Яндекс.Погода», по состоянию на 8:50 осадков в регионе в ближайшие два часа не ожидается. В европейской части нашей страны на данный момент снег идет в Нижнем Новгороде, Муроме, Липецке, а также в Финляндии.

Дождь льет в Италии, Польше, Боснии и Гецеговине, Венгрии.

Ряд других популярных сервисов погоды также либо вообще не прогнозируют осадков, либо предсказывают их поздно вечером 30 декабря и завтра, 31 декабря.