Калужскую область ждет потепление 30 декабря
В среду, 30 декабря, в Калужской области ожидается пасмурная погода. Температура воздуха днем составит около +2 градусов. Влажность воздуха – 93%. Порывы ветра – до 4 м/с.
Днем существенных осадков не ожидается. Вечером возможен дождь.
Такая же погода, по предварительным данным, ожидается и 31 декабря.
В первую неделю 2021 года начнет немного холодать – до -3...-5 градусов.
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