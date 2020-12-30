Калужскую область ждет потепление 30 декабря

В среду, 30 декабря, в Калужской области ожидается пасмурная погода. Температура воздуха днем составит около +2 градусов. Влажность воздуха – 93%. Порывы ветра – до 4 м/с.

Днем существенных осадков не ожидается. Вечером возможен дождь.

Такая же погода, по предварительным данным, ожидается и 31 декабря.

В первую неделю 2021 года начнет немного холодать – до -3...-5 градусов.