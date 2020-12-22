В Калуге прогнозируют пасмурную и морозную погоду

Во вторник, 22 декабря, в Калуге похолодает. Днем температура воздуха составит -5 градусов, сообщают синоптики.

Будет пасмурно, порывы ветра – до 3 м/с. Влажность – около 89%.

По предварительным данным, в среду похолодание продолжится, местами – до -10. Но во второй половине недели начнется очередное потепление. В пятницу прогнозируется сильный снегопад.