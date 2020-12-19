МЧС предупреждает о гололеде и гололедице в Калужской области 19 и 20 декабря

В субботу, 19 декабря, на территории Калужской области ожидается налипание мокрого снега, гололед и гололедица, сообщает региональное ГУ МЧС. Такая же погода сохранится и ночью 20 декабря. Спасатели рекомендуют не выходить на улицу без лишней необходимости.

- При нахождении на улице будьте внимательны и осторожны, - говорится в сообщении спасателей. - При подъеме или спуске по лестницам держитесь за поручни и перила. Будьте аккуратными на улице и при переходе проезжей части дорог. Переходите улицу только в обозначенных местах.

Водителей просят снизить скорость:

- Вследствие гололедицы резко увеличилась длина тормозного пути у автомобилей. В связи с образованием снежных заносов, гололедицы, просьба снизить скоростной режим. Пожалуйста, обратите особое внимание при проезде вблизи образовательных учреждений. Жизнь пешеходов в ваших руках.