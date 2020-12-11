Потепление прогнозируют в Калужской области во второй половине декабря

В пятницу, 11 декабря, в Калужской области ожидается около -6 градусов, малооблачно, без осадков, на дорогах возможна гололедица, сообщает ГУ МЧС по региону.

На выходных немного потеплеет. В воскресенье – до -3 градусов. При этом станет пасмурно, в отдельных районах возможен снег.

Всю следующую неделю также будет пасмурно. А в пятницу, 18 декабря, в прогнозе синоптиков для Калуги значится +1. Новый год рискуем встретить привычной слякотью.