Калугу ждет морозная и солнечная неделя

Днем в понедельник, 7 декабря, в Калуге ожидается около -8 градусов. Небо будет безоблачным, атмосферное давление высоким. Осадков ближайшие дни не ожидается.

По ночам на этой неделе столбики термометров будут опускаться ниже отметки в 10 градусов мороза.

Днем будет около -5..-8 градуса.

До выходных будет морозно и солнечно.

Небольшое потепление и снег возможны лишь в воскресенье.

А вот во второй половине декабря синоптики пока прогнозируют слякоть и ноль градусов.