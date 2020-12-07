Калугу ждет морозная и солнечная неделя

Днем в понедельник, 7 декабря, в Калуге ожидается около -8 градусов. Небо будет безоблачным, атмосферное давление высоким. Осадков ближайшие дни не ожидается.
По ночам на этой неделе столбики термометров будут опускаться ниже отметки в 10 градусов мороза.
Днем будет около -5..-8 градуса.
До выходных будет морозно и солнечно.
Небольшое потепление и снег возможны лишь в воскресенье.
А вот во второй половине декабря синоптики пока прогнозируют слякоть и ноль градусов.
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