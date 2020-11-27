МЧС предупреждает о гололеде и гололедице в Калужской области 27-28 ноября

Вечером в пятницу, 27 ноября, а также в ночь на 28 ноября в Калужской области ожидаются гололед, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах гололедица. Об этом предупреждает региональное ГУ МЧС.

Калужан просят не покидать без крайней необходимости свои дома.

- При нахождении на улице будьте внимательны и осторожны, - говорится в сообщении спасателей. - При подъеме или спуске по лестницам держитесь за поручни и перила. Будьте аккуратными на улице и при переходе проезжей части дорог. Переходите улицу только в обозначенных местах.

Водителям напоминают, что из-за гололедицы резко увеличилась длина тормозного пути у автомобилей.