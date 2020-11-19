В Калуге опубликовали телефон круглосуточной горячей линии для жалоб на обледеневшие тротуары

В ночь на пятницу, 20 ноября, в Калуге продолжится уборка улиц и обработка тротуаров, сообщает городская управа. При этом жителей просят оставлять жалобы на уборку территорий. Это можно сделать по телефону Центральной диспетчерской службы: 8-800-450-10-02. Служба работает круглосуточно.

Калужские чиновники отчитались, что на 18:00 было обработано 80% тротуаров и 95% дорог первой и второй категории.

За день израсходовано более 1000 тонн песка и соли, а также 30 тонн реагентов, которые используются в центре города.

В горуправе подчеркивают, что за уборку дворов отвечают управляющие компании. Им уже выданы соответствующие предписания.

А какая ситуация была вечером в вашем дворе и на вашей улице? Пишите в комментариях!

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