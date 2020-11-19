В Калуге коммунальщики заявили об обработке 80% тротуаров

К вечеру четверга, 19 ноября, коммунальщики обработали в Калуге 80% тротуаров, заявил заместитель директора МБУ «СМЭУ» Сергей БУЙНОВ. Именно это муниципальное учреждение занимается уборкой большей части города.

- По прогнозам синоптиков мы ждали осадки в виде снега, а затем переход к дождю, - пояснил Буйнов. - Обработку начали с 21:30 прошлых суток, и она ведется по всей улично-дорожной сети практически без остановок, циклично - каждые три часа. Ситуация, можно сказать, аномальная. Дождь и сильный ветер её осложнили: ледяная корка ложилась слоями. Противогололедные средства, которыми мы посыпали, затем сверху снова покрывались еще одним ледяным слоем и уже переставали действовать. Из-за этого к более эффективной обработке смогли приступить в очередной раз уже после дождя - около 6 утра. Улично-дорожная сеть к 9 часам была обработана примерно на 80%. Далее весь день продолжаем бороться с этим погодным явлением. Люди и техника работают круглосуточно, высыпано больше 1000 тонн противогололедных материалов. С тротуарами получилось сложнее, так как рабочая скорость тротуарной техники довольно низкая, 3-5 км/ч. А тротуаров у нас не меньше, чем дорог. Сейчас 80% тротуаров уже обработаны, ночью продолжим работы, завтра уже будем действовать по обстановке.

Как отметил также Сергей Буйнов, уборкой городских улиц 1-3 категорий в Калуге занимается МБУ «СМЭУ», дворовые территории закреплены за управляющими компаниями.

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