МЧС предупреждает о сильном ветре и гололеде в Калужской области 20 ноября

В пятницу, 20 ноября, в Калужской область вновь ожидается плохая погода. Ночью возможны небольшие осадки, местами гололед и гололедица. Порывы ветра будут достигать 15-20 м/с, сообщает региональное ГУ МЧС.

- Просьба не покидать без крайней необходимости свои дома, - просят калужан спасатели. - При нахождении на улице будьте внимательны и осторожны. При подъеме или спуске по лестницам держитесь за поручни и перила. Будьте аккуратными на улице и при переходе проезжей части дорог. Переходите улицу только в обозначенных местах.

Водителей просят учитывать увеличение тормозного пути из-за гололедицы.

- В связи с образованием снежных заносов, гололедицы, просьба снизить скоростной режим, - просят в ГУ МЧС. - Пожалуйста, обратите особое внимание при проезде вблизи образовательных учреждений. Жизнь пешеходов в ваших руках.

Напомним, в ночь на 19 ноября в Калужской области прошел ледяной дождь. Электричество пропало в нескольких районах, восстановительные работы продолжаются до сих пор. В Калуге обледенели тротуары, дороги и дворы. И если на проезжей части более-менее нормальная ситуация, то пешеходам приходится страдать. Особенно тяжелая ситуация во дворах и на окраинах. Свои обращения по поводу стихии уже опубликовали городской голова Калуги Дмитрий Денисов и губернатор Владислав Шапша. Все подробности здесь.