В Калужской области потеплеет на выходных

В пятницу, 6 ноября, в Калуге ожидается пасмурная погода. Днем возможен небольшой дождь. Температура воздуха – в районе +7 градусов.

А вот на выходных в Калужской области ожидается потепление. В субботу, 7 ноября, воздух прогреется до +11 градусов, выглянет солнце.

В воскресенье возможен дождь, но температура все равно в районе +10.

Волна ноябрьского холода начнет надвигаться на наш регион в начале следующей недели. К среде синоптики и вовсе обещают заморозки.