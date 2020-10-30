В Калугу пришло похолодание

В пятницу, 30 октября, в Калуге немного похолодает.
Утром синоптики обещают +4 градуса. Осадков не ожидается, но будет пасмурно.
Затянутое тучами небо будет наблюдаться и в течение дня. При этом температура воздуха составит около +6 градусов.
Вечером - около +4.
На выходных, по предварительным данным, в Калуге и области будет пасмурно, местами дожди, температура воздуха - в районе +6 градусов.
Тем временем
Новые ограничения в связи с эпидемией коронавируса появляются в Калужской области. Губернатор Владислав Шапша заявил об обязательной регистрации всех посетителей ночных заведений. Подробности.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!