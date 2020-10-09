Калугу ждут последние теплые выходные перед резким похолоданием

В субботу, 10 октября, воздух в Калуге прогреется до +19. Будет облачно с прояснениями. Почти без ветра.
В воскресенье пасмурно, но без существенных осадков. Днём – в районе +15.
По прогнозу синоптиков, в начале следующей недели возможны дожди, но температура ещё будет высокой для октября – в районе +15..+17.
А вот к следующим выходным, по предварительным данным, в Калужской области похолодает до +2..+6.
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