Калугу ждут последние теплые выходные перед резким похолоданием

В субботу, 10 октября, воздух в Калуге прогреется до +19. Будет облачно с прояснениями. Почти без ветра.

В воскресенье пасмурно, но без существенных осадков. Днём – в районе +15.

По прогнозу синоптиков, в начале следующей недели возможны дожди, но температура ещё будет высокой для октября – в районе +15..+17.

А вот к следующим выходным, по предварительным данным, в Калужской области похолодает до +2..+6.