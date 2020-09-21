В Калугу идет бабье лето

В понедельник, 21 сентября, в Калуге еще сохранится прохладная погода, как в прошедшие выходные. Днем +15, облачно с прояснениями. Осадков не ожидается.

А со вторника в наш город придет настоящее тепло. Днем воздух прогреется до +20. Небо будет ясным.

Теплая погода сохранится в течение всей недели. Столбики термометров будут показывать +21. Пик тепла придется на четверг, когда воздух прогреется до +23.

В выходные тоже будет тепло и солнечно. В субботу и в воскресенье +21 и без осадков.