Лето в Калуге нарушило климатические шаблоны

Сентябрь радует нас теплой погодой. Но по календарю лето, к сожалению, закончилось. Синоптики предупреждают о скором похолодании. Поэтому именно сейчас мы решили подвести итоги погоды ушедшего лета. Каким оно было?

- В историческую летопись погоды ушедшее лето войдёт, как умеренно влажное и теплое, – говорит метеоролог Татьяна ИНКИНА. - При этом многие климатические шаблоны оказались нарушены. Первая особенность – лето началось с очень холодной погоды. 1–2 июня температура воздуха в Калуге поднималась всего до 10 -12 градусов тепла. А закончилось нетипично жарким финалом - 31 августа воздух прогрелся до +30,3 градусов. Не наблюдалось продолжительных периодов жары и затяжного ненастья.

Перебор дождей

- В июне жаркая и прохладная погода шли волна за волной. В первом месяце лета в нашем регионе наблюдалось три похолодания и три потепления. Продолжительность каждого погодного цикла была классической: 5–7 дней. Средняя месячная температура превысила июньскую норму на 2 градуса.

Самым жарким стало 19 июня с максимальной температурой воздуха +30,2оС. В этот день состоялся абсолютный климатический рекорд. При этом был перекрыт предыдущий максимум температуры воздуха 1956 года. Самая низкая же температура воздуха зарегистрирована в ночь на 1 июня – + 7,4 градуса. Дождей в сумме выпало с большим перебором, 180% от месячных нормы.

Не жаркий июль

- Самым теплым месяцем в Калуге, в соответствии с климатическими правилами, бывает июль. Но в этом году он отстал от жаркого июня на 0,3 градуса. Количество осадков, выпавших «на макушке лета», в самый дождливый по климату период, превысило норму ненамного, всего на 20%.

При этом днем 14 июля в Калуге отмечался тропический ливень, когда выпало 40 мм осадков за 12 часов.

Угодило всем

- Самым комфортным месяцем лета стал август. Было сухо и тепло. Средняя месячная температура воздуха превысила норму менее, чем на 1 градус. Дождей выпало около 60% от средних многолетних значений. Так что лето по характеру погоды было противоречивым, но угодило многим. Тем, кто любит «поджариваться» на солнышке, тем, кто умеет наслаждаться легкой прохладой и тем, кого умиротворяет шум дождя.

Первый месяц осени подхватил эстафету у лета, аномально теплая погода продержалась более двух недель.