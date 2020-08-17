В Калужской области ожидается гроза

Вечером в понедельник, 17 августа, в отдельных районах Калужской области ожидается гроза. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

При грозе порывы ветра будут достигать 17-20 м/с. В случае ухудшения погоды спасатели рекомендуют не выходить на улицу.

Отметим, что в Калуге дождь периодически идёт с самого утра 17 августа.

По прогнозу синоптиков, на этой неделе будет тёплая погода.

Тем временем

В Калуге пропал 39-летний мужчина. Подробности.