Какой погодой начнётся август в Калужской области

В пятницу, 31 июля, в Калуге ожидается +18..+20 градусов. Временами возможен дождь и сильные порывы ветра.

В субботу, 1 августа, станет ещё прохладнее. Днём синоптики обещают всего +15..+17, дождь.

В воскресенье также не очень жарко - +17..+19. Но, по предварительным данным, без осадков.

А вот после выходных в Калужской области обещают потепление. Дневная температура воздуха повысится до +25.

Тем временем

В Калуге один дом оставят без электричества 31 июля. Подробности.