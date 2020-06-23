Калугу заливает дождём, МЧС предупреждает о граде

Сильный ливень обрушился на Калугу рано утром во вторник, 23 июня. По прогнозам синоптиков, такая погода будет сохраняться в течение всего дня.

При этом в отдельных районах возможны грозы и град, предупреждают в ГУ МЧС по Калужской области. Порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

Как отмечают синоптики Гидрометцентра, июнь 2020 года в центральной России может побить рекорд по осадкам самого дождливого месяца за всю историю метеонаблюдений - июнь 1942 года.