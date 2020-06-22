Жара опять вернётся в Калугу

Жителей Калужской области ожидает скорое потепление. Дождливая и пасмурная погода сменится жарой во второй половине недели.

В понедельник и вторник, 22-23 июня, в Калуге ожидается около +17..+20. Возможен дождь.

Но уже в среду прогнозируется до +25 градусов. Малооблачно, без осадков. Такая же погода сохранится и на четверг-пятницу.

А на выходных, 27-28 июня, в Калуге и вовсе прогнозируют до +30 и без осадков.