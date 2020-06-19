В Калуге резко похолодает

В пятницу, 19 июня, в Калуге ожидается жаркая погода. Днём воздух прогреется до +29. Но уже к вечеру возможны дожди.
В субботу синоптики прогнозируют в Калужской области те же +29, однако пойдёт дождь, небо затянет тучами.
А вот в воскресенье, 21 июня, ожидается резкое похолодание. Дневная температура воздуха опустится до +20. Пойдёт дождь.
Новая волна жаркой погоды прогнозируется к следующим выходным, 27-28 июня.
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