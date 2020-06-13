Калугу залило: за ночь выпало 50% месячной нормы осадков

Как и прогнозировали синоптики, в субботу, 13 июня, после полуночи в Калуге бушевала гроза.

- С полуночи до 6 часов утра в Калуге рухнуло с небес 50% от месячной нормы осадков, или 37 литров воды на 1 кв. м почвы, - написала на своей странице в соцсетях метеоролог Татьяна Инкина.

МЧС предупреждает, что дождь в субботу будет идти в течение всего дня.

- Местами сохранится гроза, град, сильный дождь, при грозе порывы ветра будут достигать 15-20 м/с, - говорится в сообщении.