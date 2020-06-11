Калугу ждёт резкое похолодание

В четверг, 11 июня, воздух в Калуге прогреется до +28..+30. Осадков не ожидается. Порывы ветра будут слабыми.

В пятницу, 12 июня, в Калужской области также прогнозируется жара – до +30 градусов. Дождь возможен только вечером.

А вот дальше в Калугу придёт похолодание. В субботу и воскресенье, 13-14 июня, пойдут дожди, дневная температура опустится до +15 градусов. Немного потеплеет лишь с понедельника.