Калугу ждёт дождливая неделя

После ливней в последние дни мая Калугу в начале июня ждёт прохладная погода.

В понедельник и вторник, 1-2 июня, температура воздуха будет находиться в районе +12 градусов. Синоптики обещают дожди, местами грозы.

К среде должно потеплеть до +15, но при этом дождь усилится.

Такая же температура, но с меньшим количеством осадков, ожидается в Калужской области и в четверг-пятницу, 4-5 июня.

А вот на выходных воздух должен прогреться до +22. Возможно прекращение дождя.