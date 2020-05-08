Калужской области угрожает засуха

В нескольких регионах России, среди которых и Калужская область, сформировались условия для почвенной засухи. В пятницу, 8 мая, об этом со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда сообщает ТАСС.

- Мало осадков выпало в Калужской, Орловской, Смоленской, Брянской, Липецкой, Курской, Белгородской областях, всего 35% от нормы, - отметил Вильфанд. - Дефицит заметный, особенно хорошо он прослеживается в Южном федеральном округе. Эти регионы и так засушливые.

Однако метеорологи не спешат давать прогноз по урожайности, так как май является ключевым месяцем. Как пояснил Вильфанд, если в мае выпадает достаточно осадков, то все будет хорошо.