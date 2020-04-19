Планы на карантин: любоваться звездопадом

На самом деле "падающие звезды" - это метеоры: космические пылинки, сгорающие в атмосфере. Правильное название явления – метеорный поток.

Как сообщает сайт музея космонавтики, Ежегодно Лириды начинаются 16 апреля и заканчиваются 25 апреля. Пик явления приходится на 22 число. Как правило, в ночь максимума метеорного потока можно наблюдать около 18 «падающих звезд» в час. Однако в отдельные годы можно увидеть 20,30, 40 метеоров в час — и даже больше.

Лириды хорошо видны из любой точки земного шара в ясную ночь, но лучше всего это явление наблюдается именно в северном полушарии. Так что, если погода позволит, то можно выйти на балкон и попытаться насладиться редким зрелищем "падающих звезд".