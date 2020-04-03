Калугу ждёт похолодание и потепление

В пятницу, 3 апреля, температура воздуха в Калуге повысится до +9..+11 градусов. Существенных осадков не ожидается. Возможны порывы ветра в 10-12 м/с.

В субботу днём синоптики обещают не выше +8. Облачно с прояснениями.

В ночь на воскресенье, 5 апреля, возможны морозы. Местами температура опустится до -2..-4 градусов. Днём в этот день будет около +5.

А вот после выходных в Калужскую область придёт новая волна тепла. Днём воздух будет прогреваться до +11..+15 градусов, ночью – не ниже +4.