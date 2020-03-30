На Калугу надвигаются снегопады

В ночь на 31 марта и в течение вторника в Калужской области прогнозируются снегопады.

Температура воздуха опустится до -3..-5 градусов. Порывы ветра усилятся до 13-15 м/с, предупреждают синоптики.

В отдельных районах высота снежного покрова может достичь 5 сантиметров.

Снег и сильный ветер ожидаются и в среду. Но к вечеру этого дня должно потеплеть до +2.

Во второй половине недели погода исправится. К выходным температура воздуха поднимется до +10.