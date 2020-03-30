На Калугу надвигаются снегопады

В ночь на 31 марта и в течение вторника в Калужской области прогнозируются снегопады.
Температура воздуха опустится до -3..-5 градусов. Порывы ветра усилятся до 13-15 м/с, предупреждают синоптики.
В отдельных районах высота снежного покрова может достичь 5 сантиметров.
Снег и сильный ветер ожидаются и в среду. Но к вечеру этого дня должно потеплеть до +2.
Во второй половине недели погода исправится. К выходным температура воздуха поднимется до +10.
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