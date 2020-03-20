В Калуге резко похолодает на выходных

В пятницу температура воздуха в Калуге составит +5..+7. Ветер северо-западный, 5-10 м/с, местами с порывами до 12-14 м/с. Атмосферное давление 747 мм рт ст.

В субботу, 21 марта, ночью местами пройдет небольшой снег, похолодает до -4..-2, по области – до -7. Днём в Калуге будет +2..+4. Ветер с порывами до 15 м/с.

В воскресенье ночью температура воздуха опустится до -7..-5. По области – до -10, днём ожидается 0..+2.

В начале следующей недели ночью будет до -5, днём - до +5.