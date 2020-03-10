Морозы вернутся в Калугу на выходных

Во вторник, 10 марта, теплый атмосферный фронт принёс в Калугу дожди. Днем температура воздуха достигнет +10..+12 градусов. Ветер переменных направлений, 2-7 м/с. Атмосферное давление 748 мм рт ст.

В среду утром возможен туман, вероятность небольших дождей сохраняется. Температура воздуха ночью составит +4..+6, днём – до +10.

В четверг, 12 марта, подойдёт атлантический циклон. Местами ожидается небольшой дождь. Ночью будет+2..+4, днём - до +10. Ветер западный, 5-10 м/с, местами до 13-18 м/с.

В пятницу будет холодно. Порывы западного ветра усилятся до 15-20 м/с. Пройдёт дождь. Температура воздуха ночью ожидается в районе +2, днём - около +6.

А вот на выходных в Калужскую область вернутся морозы. Ночью обещают до -4, днём – около -1.