В Калугу пришла самая тёплая погода с начала года

В среду, 4 марта, в Калуге заметно потеплело. Домашние термометры показывают +12 градусов, светит солнце. Пока это самый тёплый день с начала 2020 года.

И дальше синоптики обещают похожую погоду. До конца этой недели в Калужской области днём будет +9..+11. В четверг и пятницу, правда, усилится ветер. В конце недели возможны дожди.

Уважаемые читатели, как вы считаете, весенняя погода сохранится до конца марта или ещё стоит ждать снега? Пишите в комментариях!