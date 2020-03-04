В Калугу пришла самая тёплая погода с начала года

В среду, 4 марта, в Калуге заметно потеплело. Домашние термометры показывают +12 градусов, светит солнце. Пока это самый тёплый день с начала 2020 года.
И дальше синоптики обещают похожую погоду. До конца этой недели в Калужской области днём будет +9..+11. В четверг и пятницу, правда, усилится ветер. В конце недели возможны дожди.
Уважаемые читатели, как вы считаете, весенняя погода сохранится до конца марта или ещё стоит ждать снега? Пишите в комментариях!
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!