В калужском небе засняли сложное гало

Уважаемые читатели, а какие необычные природные явления вы наблюдали?

Напомним, что гало - оптическое явление, характеризующиеся возникновением вторичного свечения вокруг источника света. Как правило, гало имеет форму круга или дуги.

Ранее были опубликованы фотографии гало, сделанные в Калуге.

В среду, 4 марта, в социальных сетях появились фотографии сложного солнечного гало с ярко выраженной зенитной дугой. Снимки были сделаны в Обнинске.

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