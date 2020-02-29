Калугу засыпало снегом в последний день зимы

В ночь на субботу, 29 февраля, на Калугу обрушился ливневый снегопад. Всего за пару часов город стал полностью белым.

Но пролежит снег совсем мало. Ужё днём в субботу синоптики обещают около нуля, а дальше будет только теплее: от +4 в воскресенье до +13 в четверг. Прогнозы пока предварительные, но всё равно снегу явно не устоять перед напором весны.

Уважаемые читатели, а чем вам запомнилась уходящая зима? Расскажите в комментариях!